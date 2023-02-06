В Казани на строительство второй линии метро выделили еще 926,6 млн рублей

На строительство первого участка второй линии метро в Казани выделили еще 926,6 млн рублей. Данный тендер опубликован на сайте госудерственных закупок.

Из документов следует, что заказчик работ - Главстрой Татарстана. Средства выделяются из бюджета республики. Речь идет о строительстве метро от станции "Фучика" до станции "Сахарова".

В рамках контракта исполнитель проведет комплекс работ по сооружению перегонных тоннелей, отказных путей, обслуживанию процессов. Также будет проведено горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов.

Работы необходимо будет выполнить до 30 ноября 2023 года.