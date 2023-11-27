В Казани на строительство школы "Лето" планируется потратить около миллиарда рублей

В Казани на строительство школы "Лето" в Советском районе города планируется выделить 921,9 миллиона рублей. Тендер появился на портале госзакупок.

В школе планируется организация 1224 мест для учеников.

Подрядчикам, согласно техдокументации, потребуется провести полный комплекс работ от создания фундамента и оснований до возвещения несущих конструкций и кровли. Ввести школу в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2024 года.