В Казани на строительство площадки для выгула собак дадут 2,8 млн рублей

В Казани за 2,8 миллиона рублей построят площадку для выгула собак на улице Заря. Об этом сообщается в тендере на портале государственных закупов.

Заказчик - управление капстроительства и реконструкции города. Площадка будет занимать площадь в 555 квадратных метров, ее оборудуют нужными огражданиями, конструкциями, урнами и скамейками.

Указывается, что завершены работы должны быть к 15 декабря этого года.