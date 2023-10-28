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В Казани на строительство площадки для выгула собак дадут 2,8 млн рублей

В Казани на строительство площадки для выгула собак дадут 2,8 млн рублей

Фото: социальные сети

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В Казани за 2,8 миллиона рублей построят площадку для выгула собак на улице Заря. Об этом сообщается в тендере на портале государственных закупов.

Заказчик - управление капстроительства и реконструкции города. Площадка будет занимать площадь в 555 квадратных метров, ее оборудуют нужными огражданиями, конструкциями, урнами и скамейками.

Указывается, что завершены работы должны быть к 15 декабря этого года.

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