Новости Казани
· Служба новостей

В Казани на строительство еще одного хосписа собрано 1,6 миллиона рублей

В Казани на строительство еще одного хосписа собрали 1,6 миллиона рублей
В Казани на строительство еще одного хосписа собрано 1,6 миллиона рублей

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Еще один хоспис будет построен в Казани. Речь о хосписе фонда имени Анжелы Вавиловой, на него собрано уже 1,6 миллиона рублей.
Депутат ГД РФ Айрат Фаррахов заявил, что это - очень важное дело.

"Это очень необходимо не только для детей, но и для взрослых людей, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями. Будем стараться помогать, чтобы ребята развивали свои возможности", — сообщил Фаррахов.

Второй казанский хоспис готовится к открытию в начале следующего года, строительные работы завершатся к 30 августа. Пациентов начнут принимать не ранее января 2024.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Необходимо для безопасности: в Казани закрыли переход и перенесли остановку у парка Горького

Важное в РТ

22 часа назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

какую фирму вызвать тараканы

Новости Татарстана

день назад

Предлагают воспользоваться другой дорогой: на М7 «Волга» – Иннополис перекроют движение

Полезное

2 дня назад

Специалисты заявили: жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется

экскурсия на ваганьковское кладбище в москве цена в Москве

Новости Казани

15 часов назад

Удастся открыть на год раньше: в Казани благотворители помогли собрать средства на постройку второго хосписа

Новости Казани

23 часа назад

Стал нападать с ножом: в Казани во время драки в общепите погиб мужчина

Новости Казани

день назад

На месте кинологи с собакам: в Казани из "Ривьеры" эвакуировали людей

Новости Казани

день назад

Ограничат на два дня: в Казани из-за футбольных матчей будет перекрыто движение

Новости Казани

23 часа назад

"Это шанс для Татарстана": главный архитектор Москвы высоко оценил проект Соборной мечети в Казани
Лонгриды
16 минут назад

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

Новости Казани

16 минут назад

В Казани ночью загорелся пристрой на улице Файзи

Интересное в Казани

день назад

Даже в высокий спрос, даже в пятницу вечером: теперь казанцы могут заказывать еду из ресторанов с бесплатной экспресс-доставкой

Новости Казани

16 часов назад

Декорациями станут виды города: в Казани ТЮЗ запускает второй аудиоспектакль "Мы. Трамвай. Любовь"

Новости Казани

19 часов назад

Часто возникают вопросы: в Казани введут рекомендации по оформлению летних веранд
В Казани на строительство еще одного хосписа собрано 1,6 миллиона рублей
Новости Казани
11 минут назад

В Казани на строительство еще одного хосписа собрано 1,6 миллиона рублей

Важное в РТ

21 час назад

Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика

Важное в РТ

22 часа назад

Кирилл Царёв: Вариативность платёжных решений позволяет всему рынку двигаться вперёд

Новости Татарстана

23 часа назад

В следующем году обустройство продолжат: в Набережных Челнах готовятся к открытию пляж "Урман"
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%