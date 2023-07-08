В Казани на строительство еще одного хосписа собрали 1,6 миллиона рублей

Еще один хоспис будет построен в Казани. Речь о хосписе фонда имени Анжелы Вавиловой, на него собрано уже 1,6 миллиона рублей.

Депутат ГД РФ Айрат Фаррахов заявил, что это - очень важное дело.

"Это очень необходимо не только для детей, но и для взрослых людей, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями. Будем стараться помогать, чтобы ребята развивали свои возможности", — сообщил Фаррахов.

Второй казанский хоспис готовится к открытию в начале следующего года, строительные работы завершатся к 30 августа. Пациентов начнут принимать не ранее января 2024.