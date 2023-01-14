В Казани на сайте бесплатных объявлений продают неисправный самолет Ту-214

В Казани на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу самолет Ту-214. Отмечается, что он сломанный. Но просят за него 710 миллионов рублей.

Продавец просит желающих купить воздушное судно сначала ознакомиться с торгами по банкротству, поскольку самолет продают в рамках федерального закона № 127 "О банкротстве".

Заявки принимаются до 25 января, торги пройдут 2 февраля. Минимальная цена на самолет составляет 373,51 миллиона рублей.

Выставленный на продажу Ту-214 сейчас находится на территории аэродрома "Борисглебское" Казанского авиационного завода им. Горбунова.