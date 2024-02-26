Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани на ремонт спортобъектов выделили более 5 млрд

В Казани на ремонт спортобъектов выделили более 5 млрд

russian.rt.com

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В 2024 году Казань готовится к вниманию мировых спортивных событий с обновленными спортивными объектами, благодаря выделенным из бюджета более чем 5 млрд рублей.

Работы уже начаты на стадионах и манежах города, включая Центральный стадион, а также ведутся на еще нескольких объектах. Благодаря этим усилиям, Казань готовится к проведению Игр стран БРИКС и других масштабных спортивных мероприятий.

Планируется также строительство трех новых универсальных спортивных площадок на общую сумму 438 млн рублей.

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