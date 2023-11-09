В Казани на ремонт мечети Марджани планируется направить 93 миллиона рублей

На портале государственных закупок опубликован тендер, из которого следует, что на ремонт казанской мечети Марджани планируется выделить 93,6 миллиаона рублей.

Известно и имя победителя тендера. Ремонтом мечети займется "Татлизинг". Компании предстоит отремонтировать фасад, минарет, починить кровлю, сделать шумоизоляцию стен, убрать трещины и усилить фундамент мечети. Срок готовности - конец февраля следующего года.

