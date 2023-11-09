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В Казани на ремонт мечети Марджани планируется направить 93 миллиона рублей

В Казани на ремонт мечети Марджани планируется направить 93 миллиона рублей

Фото: социальные сети

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На портале государственных закупок опубликован тендер, из которого следует, что на ремонт казанской мечети Марджани планируется выделить 93,6 миллиаона рублей.

Известно и имя победителя тендера. Ремонтом мечети займется "Татлизинг". Компании предстоит отремонтировать фасад, минарет, починить кровлю, сделать шумоизоляцию стен, убрать трещины и усилить фундамент мечети. Срок готовности - конец февраля следующего года.

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