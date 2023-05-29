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В Казани на ремонт и развитие дорог выделили 24 миллиарда рублей

В Казани на ремонт и развитие дорог выделено 24 миллиарда рублей
В Казани на ремонт и развитие дорог выделили 24 миллиарда рублей

Фото: открытые источники

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В Казани 24 миллиарда рублей выделили на ремонт и развитие дорог, об этом проинформировал замглавы исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

Данная сумма будет распределена на несколько программ: отремонтируют 47 участков дорог, 4 моста, 473 дворовых территории и 75 аварийных участков.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" выделен 1 миллиард. 3,7 миллиарда выделено на ремонт дорожной транспортной сети, 16,5 миллиардов - на строительство и ремонт дорожных конструкций и 2,8 миллиарда - на программу "Наш двор".

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