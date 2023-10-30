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В Казани на ремонт дорог выделены 28 миллиардов рублей

В Казани на ремонт дорог выделены 28 миллиардов рублей

Фото: социальные сети

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В Казани на ремонт дорожной сети выделили 28 миллиардов рублей, а общая площадь ремонта и строительства дорог составила более полутора миллионов квадратных метров дорог.

По словам замглавы исполкома Игоря Куляжева, это огромный объем.

"Благодаря поддержке раиса республики из федерального центра была выделена беспрецедентная сумма - 28 миллиардов рублей. Из них 18,2 направлено на строительство и реконструкцию дорог, 7 - на ремонт существующих объектов, еще 2,8 миллиарда на реализацию программы "Наш двор", - рассказал чиновник.

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