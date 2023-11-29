В Казани на разработку документов для второй ветки метрополитена выделят 252 млн рублей

Из бюджета республики будет выделено 251,97 миллиона рублей на доработку документации по строительству первого участка второй линии казанского метрополитена.

Речь об участке от станции "Улица Юлиуса Фучика" до станции "Улика академика Сахарова", говорится в опубликованном на портале государственных закупок тендере.

Проектировать указанный участок планируют начать в январе 2024 года, окончание работ - август.

