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В Казани на проспекте Фатыха Амирхана построят новый транспортный узел

В Казани на проспекте Фатыха Амирхана построят новый транспортный узел

Фото: открытые источники

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Власти Казани сообщили о планах построить новый транспортный узел на проспекте Фатыха Амирхана. Шестиполосная дорога будет проходить от пересечения Воровского и проспекта Фатыха Амирхана до дома № 105 по этому проспекту.

Транспортный узел построят по болотистой местности. По новой дороге планируется разрешить движение со скоростью в 60 километров в час. Для строительства потребуется изъятие 49 земельных участков.

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