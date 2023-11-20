В Казани на проспекте Фатыха Амирхана построят новый транспортный узел

Власти Казани сообщили о планах построить новый транспортный узел на проспекте Фатыха Амирхана. Шестиполосная дорога будет проходить от пересечения Воровского и проспекта Фатыха Амирхана до дома № 105 по этому проспекту.

Транспортный узел построят по болотистой местности. По новой дороге планируется разрешить движение со скоростью в 60 километров в час. Для строительства потребуется изъятие 49 земельных участков.