В Казани на проходной предприятия на выходе с работы умер сотрудник
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В Казани на проходной предприятия по пути с работы умер сотрудник. Об этом сообщает "Татарстан-24". Все случилось ночью на предприятии на улице Халитова.
Тело коллеги в двери проходной нашли другие ночные работники. Изо рта мужчины хлынула кровь.
Установлено, что мужчине было 55 лет. Он умер до того, как приехала скорая помощь, медики оказались бессильны помочь чем-либо.
Причины смерти заводчанина устанавливаются.