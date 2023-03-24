В Казани на проходной предприятия на выходе с работы умер сотрудник

В Казани сотрудник предприятия умер на проходной по пути с работы

В Казани на проходной предприятия по пути с работы умер сотрудник. Об этом сообщает "Татарстан-24". Все случилось ночью на предприятии на улице Халитова.

Тело коллеги в двери проходной нашли другие ночные работники. Изо рта мужчины хлынула кровь.

Установлено, что мужчине было 55 лет. Он умер до того, как приехала скорая помощь, медики оказались бессильны помочь чем-либо.

Причины смерти заводчанина устанавливаются.