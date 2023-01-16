В Казани на пожаре в частном доме рано утром пострадали мужчина и юноша

Сегодня в 5:33 утра в МЧС поступило сообщение по горящем частном дома в поселке Привольный. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожарым потребовалось всего 13 минут, чтобы добраться на место.

Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, его быстро потушили.

На пожаре пострадали двое - 52-летний мужчина и 19-летний юноша. Оба с отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Причины возгорания предстоит установить специалистам и экспертам.