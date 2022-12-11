В Казани на подземной парковке ТЦ "Южный" загорелся автомобиль

ЧП произошло минувшим днем, 10 декабря 2022, на парковке торгового центра "Южный" в Казани. Там примерно в 12.29 загорелся легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, на парковке сработала пожарная сигнализация и система оповещения при эвакуации.

В результате из здания торгового центра эвакуировались порядка 2 тысяч человек. Прибывшие пожарные смогли оперативно потушить загоревшуюся машину. Причина пожара пока устанавливается.