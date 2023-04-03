В ДТП в Казани на пешеходном переходе пострадал мужчина на электросамокате

В столице Татарстана водитель "Лады" сбил электросамокатчика на улице Сафиуллина. ДТП случилось на пешеходном переходе, отметили в ОГИБДД Казани.

Все случилось накануне в вечернее время.

Предварительно установлено, что автолюбитель не уступил дорогу 26-летнему самокатчику, который пересекал дорогу по "зебре".

Медики скорой помощи провели осмотр пострадавшего, оказали ему первую врачебную помощь и отпустили его долечиться дома - травмы оказались не слишком серьезными.