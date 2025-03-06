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В Казани на Первомайской произошло повреждение контактной сети

Аварийные службы предприятия уже работают на месте

Катя Царева

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На улице Первомайская в сторону Борисково произошло повреждение контактной сети. В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №6 и №9. Троллейбусы маршрута №8 следуют через Речной порт, а маршрут №12 теперь курсирует по маршруту №5. Об этом рассказали в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".

Аварийные службы предприятия уже работают на месте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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