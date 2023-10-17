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В Казани на пяти площадках пройдет марафон о контрактной службе «ВСЕ СВОИ»

В Казани на пяти площадках пройдет марафон о контрактной службе «ВСЕ СВОИ»

Фото: социальные сети

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Сегодня, 17 октября, в Казани на пяти площадках проводится маштабная акция в поддержку службы в ВС РФ по контракту "ВСЕ СВОИ".

С 10 утра и до 22 часов мероприятия будут проводиться на Баумана, у станций "Проспект Победы" и "Площадь Тукая", "Авиастроительная", а также у ТЦ "Проспект Победы".

Всем желающим расскажут о контратной службе, ее героях. О том, как стать контрактником, что это дает и на какие льготы можно рассчитывать.

Желающие встать в один ряд до СВОИМИ смогут прямо здаесь записаться добровольцами.

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