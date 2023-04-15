В Казани на Пасху для православных верующих организуют специальную подачу транспорта

В ночь на 16 апреля в Казани храмы и монастыри примут верущих на ночные богослужения в честь Воскресения Господня. Специальную подачу общественного транспорта в связи с этим организуют перевозчики.

Автобусы доставят после службы верующих до Дербышек, до 10-го микрорайона, до "Азино-1 через Советскую плозадь. Доставят домой жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, Кировского района. Остановки водители обещали делать по просьбам пассажиров.