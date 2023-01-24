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В Казани на озере Нижний Кабан появится новый фонтан

В Казани на озере Нижний Кабан появится новый фонтан

Фото: kazanreporter.ru

В Казани установят новый светомузыкальный фонтан на озере Нижний Кабан. Разработано предложение по монтажу и выделены средства на проектирование, готовятся документы для конкурсных процедур. Об этом мэру Казани Ильсуру Метшину во время традиционного отчета по итогам года сообщил председатель Комитет внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Старый фонтан, который находился тут в течение последних 15 лет, был демонтирован осенью минувшего года.
Из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом 2 из них отвечали за работу центральной струи. Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 27 фонтанов, 24 из них работали минувшим летом.

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