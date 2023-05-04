5 мая в Казани на озере Нижний Кабан откроют зону барбекю

В Казани 5 мая на озере Нижний Кабан откроют зону барбекю, которая не работала на протяжении осени и зимы. Ее закрыли в конце сентября. О предстоящем открытии информирует Дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

В зоне выделены три площадки, на каждой из которых могут разместиться до 6 человек. Каждый участок оснащен мангалом и скамейками, в аренду могут быть включены лопатки и щипцы.

Зона барбекю, где можно весело и вкусно провести время, будет работать ежедневно с 10:00 по выходным и праздникам и с 12:00 по будням до 22 часов.

