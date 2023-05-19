В Казани на озере Кабан поставили бинокль для наблюдений за птицами

В Казани на озере Кабан представили первый и по-своему уникальный орнитологический маршрут. На водоеме, говорят ученые, обитает более 20 видов птиц. И чтобы рассмотреть их, установлен первый бинокль для наблюдений. Скоро тут также появятся стенды и аудиогиды.

Длина тропы - 1,5 километра, в навигаторах маршрут уже доступен.

Тут можно полюбоваться поведением в природе цапель, лысух, варакушек и крякв.

Планируется установить автоматы с кормом, которым желающие смогут подкормить пернатых.