В Казани на набережной Казанки оборудуют общественный туалет на 45 посетителей

На набережной Казанки в Казани появится общественный туалет на 45 посетителей

В Казани на Кремлевской набережной поятся большой городской общественный туалет. Он расположится рядом с амфитеатром недалеко от здания Нацбиблиотеки РТ, у спускающейся к воде парадной лестницы. Из бюджета РТ на эти цели выделят 150 млн рублей, пишет "БО" со ссылкой на портал государственных закупок.

Общественный туалет рассчитан на 45 посетителей. Здесь будут мужские и женские уборные, комната матери и ребенка, вестибюль.

Основные помещения будут находиться на подземном уровне, вход — через две входные группы-павильоны над землей. Проектом предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция, а также усиление перекрытия подземной части здания при помощи подведения дополнительных стоек. Проект предусматривает также строительство канализационно-насосной станции (КНС) и подведение сетей.

