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В Казани на месяц ограничат движение по улице Саид-Галеева

В Казани планируется поэтапное ограничение тран...

Альбина Шафеева

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В Казани планируется поэтапное ограничение транспортного движения на нескольких участках улицы Саид-Галеева, как сообщили в городском комитете по внешнему благоустройству.

Так, с 24 по 25 августа будет заблокирован проезд в районе пересечения с улицей Ташаяк. Затем, с 6 по 8 сентября, ограничения коснутся территории рядом с домом №4 по улице Ташаяк. С 13 по 15 сентября движение будет приостановлено в области перекрестка улицы Саид-Галеева с домом №2д, расположенным на улице Ташаяк. Наконец, с 20 по 22 сентября будет ограничено движение на участке Саид-Галеева в районе здания №1 по Кировской дамбе.

Введение данных ограничений связано с проведением плановых работ по ремонту и благоустройству дорожного покрытия. Местные жители и водители должны заранее учитывать изменения в графике движения и выбирать альтернативные маршруты. Администрация города призывает всех автолюбителей проявлять терпение и внимательность, поскольку в процессе работ могут возникнуть временные неудобства.

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