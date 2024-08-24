В Казани на месяц ограничат движение по улице Саид-Галеева

В Казани планируется поэтапное ограничение транспортного движения на нескольких участках улицы Саид-Галеева, как сообщили в городском комитете по внешнему благоустройству.

Так, с 24 по 25 августа будет заблокирован проезд в районе пересечения с улицей Ташаяк. Затем, с 6 по 8 сентября, ограничения коснутся территории рядом с домом №4 по улице Ташаяк. С 13 по 15 сентября движение будет приостановлено в области перекрестка улицы Саид-Галеева с домом №2д, расположенным на улице Ташаяк. Наконец, с 20 по 22 сентября будет ограничено движение на участке Саид-Галеева в районе здания №1 по Кировской дамбе.

Введение данных ограничений связано с проведением плановых работ по ремонту и благоустройству дорожного покрытия. Местные жители и водители должны заранее учитывать изменения в графике движения и выбирать альтернативные маршруты. Администрация города призывает всех автолюбителей проявлять терпение и внимательность, поскольку в процессе работ могут возникнуть временные неудобства.