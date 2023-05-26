В Казани на Мамадышском тракте построят третью разворотную петлю для разгрузки движения

На Мамадышском тракте заплаировали строительство третьей разворотной петли. Тендер появился на портале государственных закупок.

Пока из документации не понятно, где именно обустроят разворот. Но измены некоторые характеристики петли - она будет протяженность 1,7 километра, на ней будет от 3 до 5 полос движения.

Сейчас ищут подрядчика для разработки проектной и рабочей документации, на это выделено 27,2 миллиона рублей из бюджета республики.

Срок сдачи проекта - 20 сентября 2023 года.

