В Казани на Мамадышском тракте построят третью разворотную петлю для разгрузки движения

В Казани на Мамадышском тракте сделают третью разворотную петлю
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На Мамадышском тракте заплаировали строительство третьей разворотной петли. Тендер появился на портале государственных закупок.
Пока из документации не понятно, где именно обустроят разворот. Но измены некоторые характеристики петли - она будет протяженность 1,7 километра, на ней будет от 3 до 5 полос движения.
Сейчас ищут подрядчика для разработки проектной и рабочей документации, на это выделено 27,2 миллиона рублей из бюджета республики.
Срок сдачи проекта - 20 сентября 2023 года.