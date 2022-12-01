В Казани на Казанке построят новый консульский центр Китая

В Казани по улице Подлужная будет построен консульский центр Китайской Народной Республики (КНР). На эти цели из бюджета РТ выделят более 23,2 млн рублей. Заказчик — Главстрой РТ, пишет "Бизнес Онлайн".

Здание будет одноэтажным, общей площадью в 202 кв.м. Предусматривается несколько помещений для специалистов центра, зал для посетителей, комната переговоров. Тендер размещен на сайте государственных закупок. Объект должны возвести до конца ноября 2023 года.

Новое здание будет работать как визовый центр.