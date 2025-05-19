Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани на капремонт дорог в поселках направят почти 1,5 млрд рублей

До конца 2025 года в столице Татарстана обновят...

Pro Город

Подписаться на Дзен.канал

В Казани запланирован масштабный капитальный ремонт дорог на территории городских посёлков. Общая сумма финансирования составит 1 млрд 469,5 млн рублей, следует из трёх тендеров, размещённых на портале госзакупок.

  • Авиастроительный район — будет отремонтировано 26 участков протяжённостью более 6,5 км. В перечне — улицы Шатурская, Пожарского, Бадаева, Айдарова, Колхозная, Камчатская и др. Работы затронут посёлки Северный, Сухая Река, Грабарский, Кадышево, Борисоглебское, Савиново и др.
  • Вахитовский и Приволжский районы — запланирован ремонт 22 участков общей длиной 6,6 км. В их числе: улицы в посёлках Калуга, Первомайский, Отары, Мирный, Кояшлы, Салмачи, Плодопитомник и Старые Горки. Также приведут в порядок тротуары и подъезды к социальным объектам.
  • Кировский и Московский районы — предстоит обновить 12 участков дорог на 5,99 км. Ремонт пройдёт на улицах Желатиновая, Югославская, Варшавская, Бирюзовая, Майкопская, Ползунова, Лагерная и других.

Сроки: приём заявок завершится 2 июня, подрядчики определятся 4 июня. Работы должны быть закончены до 20 декабря 2025 года.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который курирует Раис Татарстана Рустам Минниханов как глава одноимённой комиссии Госсовета РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Новости Татарстана

день назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

домашний клоп как выглядит

Новости Татарстана

23 часа назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Интересное в Казани

3 дня назад

“В самый тяжелый момент жизни люди стоят в очередях”: основатель ритуальной компании заявил о необходимости цифровизации в сфере похоронных услуг

столярные изделия из дерева на заказ недорого в Екатеринбурге

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Новости Казани

19 часов назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Не у нас

14 часов назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Казани

14 часов назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона
Новости Татарстана
день назад

На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей

Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей»

Не у нас

час назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Не у нас

час назад

Ученые из ЮУрГУ создали технологию, повышающую эффективность электродвигателей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 мая ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с

Новости Казани

час назад

В Казани на капремонт дорог в поселках направят почти 1,5 млрд рублей
В Казани цены на «вторичку» остаются стабильным...
Новости Казани
16 часов назад

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

Не у нас

14 часов назад

Прочнее стали: в США создали древесину нового поколения

Новости Казани

16 часов назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП

Новости Казани

19 часов назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ
Чем заняться женщинам в Казани: небанальные иде...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час