В Казани на капремонт дорог в поселках направят почти 1,5 млрд рублей

В Казани запланирован масштабный капитальный ремонт дорог на территории городских посёлков. Общая сумма финансирования составит 1 млрд 469,5 млн рублей, следует из трёх тендеров, размещённых на портале госзакупок.

Авиастроительный район — будет отремонтировано 26 участков протяжённостью более 6,5 км. В перечне — улицы Шатурская, Пожарского, Бадаева, Айдарова, Колхозная, Камчатская и др. Работы затронут посёлки Северный, Сухая Река, Грабарский, Кадышево, Борисоглебское, Савиново и др.

Вахитовский и Приволжский районы — запланирован ремонт 22 участков общей длиной 6,6 км. В их числе: улицы в посёлках Калуга, Первомайский, Отары, Мирный, Кояшлы, Салмачи, Плодопитомник и Старые Горки. Также приведут в порядок тротуары и подъезды к социальным объектам.

Кировский и Московский районы — предстоит обновить 12 участков дорог на 5,99 км. Ремонт пройдёт на улицах Желатиновая, Югославская, Варшавская, Бирюзовая, Майкопская, Ползунова, Лагерная и других.

Сроки: приём заявок завершится 2 июня, подрядчики определятся 4 июня. Работы должны быть закончены до 20 декабря 2025 года.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который курирует Раис Татарстана Рустам Минниханов как глава одноимённой комиссии Госсовета РФ.