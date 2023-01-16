В Казани на ходу загорелся автомобиль с четырехлетним ребенком в салоне

В Казани на ходу вспыхнул автомобиль, в салоне которого находился четырехлетни малыш. все произошло, по данным телеграм-каналов, на Краснококшайской улице. Женщина за рулем авто обратила внимание на запах гари, остановилась и увидела огонь, вырывающийся из-под капота авто. Она успела вытащить ребенка из салона горящей машины.

Хозяйка автомобиля пыталась собственноручно тушить свою машину, но огнетушитель заклинило. Проезжающие машины не остановились, чтобы помочь в тушении транспортного средства, машину потушили только пожарные, правда, судя по кадрам очевидцев, от автомобиля почти ничего не осталось.