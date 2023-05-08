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В Казани на дрова разобрали дом-символ Залесного: на его фоне снимались татарские артисты

В Казани на дрова разобрали колоритный дом-символ Залесного
В Казани на дрова разобрали дом-символ Залесного: на его фоне снимались татарские артисты

Фото: открытые источники

В Казани пустили на дрова колоритный дом-символ Залесного, ранее на фоне знаменитого дома часто снимали клипы звезды татарской эстрады. Тут проводили фотосессии в этническом стиле. А теперь, как сообщает "Реальное время" со ссылкой на телеграм-каналы, дом разбирают на дрова.

"... творится ужасное. Тот самый расписной татарский дом в Залесной пустили на дрова", – пишут татарстанцы.

Отмечается, что хозяин не смог продать здание и не усмотрел в нем какой-либо инвестиционной привлекательности.

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