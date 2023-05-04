В Казани на 9 мая запустят специальный транспорт до кладбищ

В Казани в День Победы планируется запустить специальный транспорт по городских погостов. Ходить эти автобусы будут с 7:30 и до 17:00, об этом информирует Комитет по транспорту Казани.

До кладбищ, в частности пустят следующие маршруты:

№201С от пр. Победы до Самосыровского кладбища;

№202С от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204С от жилого массива "Дербышки" до кладбища в Дербышках;

№205С от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;

№206С от КДК им. Ленина до кладбища в Сухой реке;

№207С от Самосыровского кладбища до кладбища "Курган";

№208С от ул. Гаврилова до кладбища в Сухой реке;

№209С от пл. Вахитова до Татарского кладбища;

№210 от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72 и троллейбусы №2, 3, 5 и 7 в Казани 9 мая будут курсировать по графику рабочего дня, говорится в официальном сообщении. Автобус маршрута №84 будешь проезжать от ул. Халитова до жилого массива Чебакса через Киндерское кладбище.

В целом весь казанский общественный транспорт 9 мая будет работать не по расписанию выходного, а в будничном интенсивном режиме.