В Казани на 9 мая запустят специальный транспорт до кладбищ

В Казани на День Победы запустят специальный транспорт до кладбищ
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В Казани в День Победы планируется запустить специальный транспорт по городских погостов. Ходить эти автобусы будут с 7:30 и до 17:00, об этом информирует Комитет по транспорту Казани.
До кладбищ, в частности пустят следующие маршруты:
- №201С от пр. Победы до Самосыровского кладбища;
- №202С от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204С от жилого массива "Дербышки" до кладбища в Дербышках;
- №205С от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;
- №206С от КДК им. Ленина до кладбища в Сухой реке;
- №207С от Самосыровского кладбища до кладбища "Курган";
- №208С от ул. Гаврилова до кладбища в Сухой реке;
- №209С от пл. Вахитова до Татарского кладбища;
- №210 от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72 и троллейбусы №2, 3, 5 и 7 в Казани 9 мая будут курсировать по графику рабочего дня, говорится в официальном сообщении. Автобус маршрута №84 будешь проезжать от ул. Халитова до жилого массива Чебакса через Киндерское кладбище.
В целом весь казанский общественный транспорт 9 мая будет работать не по расписанию выходного, а в будничном интенсивном режиме.