В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

На празднование Дня Победы в Казани в 2024 году запланировано выделить сумму в размере 41,88 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на официальном портале государственных закупок.



Мероприятия празднования будут проводиться на нескольких площадках. Одной из них будет площадь Тысячелетия, где запланированы концерт и выступления танцевальных и вокальных ансамблей.



Также планируется организация концерта в парке Победы. В этом же месте предусмотрена церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам, а также проведение фестиваля "Фанфары Победы".



Дополнительные финансовые средства будут потрачены на организацию праздника в Казанском Кремле, где будет проведен концерт и ветеранам вручат цветы.Помимо этого, запланированы мемориальные мероприятия на Арском и Архангельском кладбищах.В завершение празднования Дня Победы будет запущен фейерверк, который можно будет увидеть с берега реки Казанки рядом с Кремлевской дамбой.