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В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

kp.ru

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На празднование Дня Победы в Казани в 2024 году запланировано выделить сумму в размере 41,88 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на официальном портале государственных закупок.

Мероприятия празднования будут проводиться на нескольких площадках. Одной из них будет площадь Тысячелетия, где запланированы концерт и выступления танцевальных и вокальных ансамблей.

Также планируется организация концерта в парке Победы. В этом же месте предусмотрена церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам, а также проведение фестиваля "Фанфары Победы".


Дополнительные финансовые средства будут потрачены на организацию праздника в Казанском Кремле, где будет проведен концерт и ветеранам вручат цветы.

Помимо этого, запланированы мемориальные мероприятия на Арском и Архангельском кладбищах.

В завершение празднования Дня Победы будет запущен фейерверк, который можно будет увидеть с берега реки Казанки рядом с Кремлевской дамбой.

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