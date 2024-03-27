В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей
kp.ru
На празднование Дня Победы в Казани в 2024 году запланировано выделить сумму в размере 41,88 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на официальном портале государственных закупок.
Мероприятия празднования будут проводиться на нескольких площадках. Одной из них будет площадь Тысячелетия, где запланированы концерт и выступления танцевальных и вокальных ансамблей.
Также планируется организация концерта в парке Победы. В этом же месте предусмотрена церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам, а также проведение фестиваля "Фанфары Победы".
Дополнительные финансовые средства будут потрачены на организацию праздника в Казанском Кремле, где будет проведен концерт и ветеранам вручат цветы.
Помимо этого, запланированы мемориальные мероприятия на Арском и Архангельском кладбищах.
В завершение празднования Дня Победы будет запущен фейерверк, который можно будет увидеть с берега реки Казанки рядом с Кремлевской дамбой.
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