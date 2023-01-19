В Казани на целый год ввели ограничение движения и парковки на улице Карла Фукса

На участке дороге от улицы Большой Красной до улицы Карла Маркса временно ограничены движение и парковка транспортных средств. Соответствующее постановление исполкома можно посмотреть в сборнике документов и правовых актов МО Казани.



Ограничение ввели для обеспечения антитеррористической безопасности, его снимут только 1 января 2024 года. Автомобилистам рекомендуется планировать маршруты заранее с учетом нововведений.