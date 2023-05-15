В Казани на "Чаше" после ремонта откроется обновленная смотровая площадка

В Казани на "Чаше" после ремонта откроется обновленная смотровая площадка. Об этом сегодня, 15 мая, проинформировала глава Дирекции парков и скверов столицы РТ Айгуль Латыпова.

"Этим летом Центру семьи "Казан" исполнится десять лет. После ремонтных работ запустится обновленная смотровая площадка", — рассказала она.

На смотровой будет работать аудиогид, который расскажет о главных достопримечательностях Казани, которые можно увидеть с высоты. Там же хотят запустить аудиоспекталь, в эту работу уже вовлечен один из местных театров.

Раз в месяц на обновленной площадке будут проводить мастер-класс по сервировке, а 8 июля, в День семьи, любви и верности, проведут традиционный гастрономический ужин.

Ремонт обойдется в 2,2 миллиона рублей.