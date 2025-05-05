В Казани на 30% сократилось число нападений собак на людей

За последние три года в Казани отмечено заметное снижение числа укусов животных. Если в 2021 году было зафиксировано 1,9 тысячи случаев, то в 2024-м — уже 1,4 тысячи. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Одновременно сократилось и число жалоб от горожан — с 6,8 тысячи до 3,6 тысячи. Основной причиной позитивной динамики в мэрии считают системную работу по контролю за численностью бездомных животных. С 2021 года в Казани бесплатно стерилизовали около 1,5 тысячи собак и кошек.

Помимо этого, в городе развивается инфраструктура для владельцев домашних животных. Сейчас работают 19 специализированных площадок для выгула. А по поручению мэра Ильсура Метшина, в градостроительные нормативы планируется включить требование обязательного обустройства таких зон при строительстве новых жилых комплексов.

По словам Гиниятуллина, принятые меры позволяют не только снижать количество укусов и жалоб, но и формировать ответственное отношение к содержанию животных в городе.