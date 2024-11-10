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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников

В аэропорту Казани задержана отправка нескольки...

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В аэропорту Казани задержана отправка нескольких рейсов в московский аэропорт «Домодедово» из-за массированной атаки дронов на столичные авиационные узлы. Информация об изменениях времени вылетов была опубликована на табло аэропорта.

Рейс авиакомпании S7 в «Домодедово», который должен был отправиться в 10:55, был перенесён почти на три часа — на 13:50. Ещё один самолёт этой же авиакомпании, который должен был взлететь в 10:30, взлетел только в 12:00, с задержкой на полтора часа.

Кроме того, были задержаны несколько других рейсов в Москву, но задержки были не такими значительными. Например, лайнеры «Аэрофлота» и «Северного Ветра» были сдвинуты примерно на один час. Все эти рейсы уже отправились к месту назначения.

После вылета ситуация немного улучшилась. Однако самолёт из «Домодедово» в Казань прибудет на три часа позже запланированного времени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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