В Казани на 178% чаще стали изучать японский язык

В феврале 2024 года жители Казани стали активнее искать репетиторов по итальянскому — интерес к этому языку вырос почти на 60% по сравнению с январём. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные «Авито Услуг». Уроки стоят от 1000 рублей за академический час.

Японский язык тоже набирает популярность — спрос на занятия с преподавателями увеличился на 178%. В среднем час занятий обойдется от 900 рублей.

Английский по-прежнему остаётся в числе самых востребованных языков, хотя рост спроса оказался скромнее — около 9%. Занятия начинаются от 800 рублей за час.