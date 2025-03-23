Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

В Казани на 178% чаще стали изучать японский язык

В феврале 2024 года жители Казани стали активне...

Фотограф: Kampus Production: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7490519/

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В феврале 2024 года жители Казани стали активнее искать репетиторов по итальянскому — интерес к этому языку вырос почти на 60% по сравнению с январём. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные «Авито Услуг». Уроки стоят от 1000 рублей за академический час.

Японский язык тоже набирает популярность — спрос на занятия с преподавателями увеличился на 178%. В среднем час занятий обойдется от 900 рублей.

Английский по-прежнему остаётся в числе самых востребованных языков, хотя рост спроса оказался скромнее — около 9%. Занятия начинаются от 800 рублей за час.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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