В Казани на 14 улицах запретили остановку и стоянку: знаки стоят, водителей будут наказывать

На 14 улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта

На 14 улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта. Соответствующие дорожные знаки уже установлены и призваны обеспечить безопасность участников движения, сообщили в Комитете по транспорту исполкома города.

Речь идет о улицах Айвазовского, Амирхана, Достоевского, Жиганова, Аделя Кутуя, Ленинградской, Карла Маркса, Меридианной, Низовой, Серова, Сыртлановой, Чайковского, Шоссейной, а также Горьковском шоссе.

В связи с этим водителей просят быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками. Нарушители будут наказываться в соответствии с действующим законодательством.