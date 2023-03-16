Новости Казани
· Служба новостей

В Казани на 14 улицах запретили остановку и стоянку: знаки стоят, водителей будут наказывать

На 14 улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта
В Казани на 14 улицах запретили остановку и стоянку: знаки стоят, водителей будут наказывать

Фото: открытые источники

На 14 улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта. Соответствующие дорожные знаки уже установлены и призваны обеспечить безопасность участников движения, сообщили в Комитете по транспорту исполкома города.

Речь идет о улицах Айвазовского, Амирхана, Достоевского, Жиганова, Аделя Кутуя, Ленинградской, Карла Маркса, Меридианной, Низовой, Серова, Сыртлановой, Чайковского, Шоссейной, а также Горьковском шоссе.

В связи с этим водителей просят быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками. Нарушители будут наказываться в соответствии с действующим законодательством.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

6 часов назад

Не успели попрощаться: тело бойца ЧВК "Вагнер" похоронили, а потом выкопали обратно из могилы

Новости России

день назад

В регионах РФ мужчины начали получать повестки в военкомат: власти объяснили, зачем вызывают

компания по уничтожению тараканов 2

Новости мира

день назад

"Зеленский, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают?": экс-советник Кучмы предупредил украинского президента Зеленского о скорой расправе над ним

Полезное

3 дня назад

Те, кто это знает, платят за ипотеку меньше. Новый способ уменьшить платеж

монтаж котельной цена в Москве

Новости Казани

день назад

Малыш в больнице, тело матери везут домой: замдиректора Пушкинского пролицея Алена Мухаметова умерла в Казани после сложных родов

Новости Казани

день назад

"Менять колеса автомобилистам придется раньше обычного": синоптики Татарстана рассказали о погоде в апреле

Новости России

13 часов назад

"Там научат Родину любить": не вставший во время российского гимна районный депутат получил повестку в военкомат

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани снизила исковые требования к "казанскому стрелку" Галявиеву с 17 миллионов до 1,5 миллионов рублей
Новости Казани
3 часа назад

"На основании закона": в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике

"На основании закона": в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике

Новости Казани

34 минуты назад

В Казани определена дата общегородского субботника

Новости Казани

час назад

В Татарстане скончался экс-начальник второго отдела Минздрава республики Наиль Сафин

Новости России

2 часа назад

"На первый взгляд - суицид, но если приглядеться...": стюардесса погибла при странных обстоятельствах

Новости мира

2 часа назад

Цели обозначены - Киев перешел к новой тактике, которая не доведет до добра
В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержан полпред Дагестана
Новости Казани
9 минут назад

В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержан полпред Дагестана

Новости Казани

2 часа назад

"Не на что было купить маме гроб": бывший глава отдела полиции "Сафиуллина" в Казани пытался разжалобить суд последним словом

Новости Казани

2 часа назад

Наглые и настойчивые мошенники в Казани убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7 миллионов рублей

Новости Казани

3 часа назад

Правозащитники: в Татарстане тоже начали массово рассылать повестки мужчинам
В Казани пропавшего 85-летнего пенсионера нашли мертвым
Новости Казани
19 минут назад

В Казани пропавшего 85-летнего пенсионера нашли мертвым