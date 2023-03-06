В Казани на 102-м году жизни скончалась разведчица-нелегал Самра Бикмеева, героиня книги "Красивая"

В Казани на 102 году жизни умерла разведчица-нелегал, героиня книги "Красивая"

Сегодня, 6 марта, ночью скончалась Самра Бикмеева, ветеран Великой Отечественной войны. Она умерла на 102-м году жизни.

Самра Бикмеева воевала в годы войны и была фронтовой медсестрой, вместе с войсками Красной Армии дошла до Берлина и участвовала в его штурме. На родину, в Татарстан, она вернулась только в 1948 году, выполняя ответственные задания НКВД – сразу после победы Бикмеева стала разведчицей-нелегалом и добывала секретные сведения в Венгрии, Польше, Румынии.

О боевом пути жительницы Татарстана узнал Рустам Минниханов, когда бабушка праздновала свое 100-летие. И тогда он распорядился написать книгу об удивительной судьбе татарстанки. Осенью 2022 года вышла книга Татьяны Вафиной "Красивая".

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