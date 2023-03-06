Новости Казани
· Служба новостей

В Казани на 102-м году жизни скончалась разведчица-нелегал Самра Бикмеева, героиня книги "Красивая"

В Казани на 102 году жизни умерла разведчица-нелегал, героиня книги "Красивая"
В Казани на 102-м году жизни скончалась разведчица-нелегал Самра Бикмеева, героиня книги "Красивая"

Фото: Вести Татарстан

Сегодня, 6 марта, ночью скончалась Самра Бикмеева, ветеран Великой Отечественной войны. Она умерла на 102-м году жизни.

Самра Бикмеева воевала в годы войны и была фронтовой медсестрой, вместе с войсками Красной Армии дошла до Берлина и участвовала в его штурме. На родину, в Татарстан, она вернулась только в 1948 году, выполняя ответственные задания НКВД – сразу после победы Бикмеева стала разведчицей-нелегалом и добывала секретные сведения в Венгрии, Польше, Румынии.

О боевом пути жительницы Татарстана узнал Рустам Минниханов, когда бабушка праздновала свое 100-летие. И тогда он распорядился написать книгу об удивительной судьбе татарстанки. Осенью 2022 года вышла книга Татьяны Вафиной "Красивая".

Редакция ProKazan присоединяется к словам соболезнования.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

4 часа назад

Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают

Новости Казани

4 часа назад

Остались двое детей: мобилизованный из Татарстана Ринат Ахунзянов погиб на Украине в зоне СВО

услуги по выведению насекомых

Новости России

23 часа назад

"Люди добрые, помогите нам": нахохленные боевики ВСУ записали очень жалобное видео на фоне труповозки для украинцев

Редакция помогает

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек

стрижка бритвой в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Решение принято: Эту сумму получат все без исключения пенсионеры с 6 марта

Новости России

6 часов назад

Героический мальчик Федя из Брянской области рассказал, как тракторист отказался подвезти детей, убегающих от вооруженных террористов

Новости мира

11 часов назад

Украина замерла в ужасе: Генштаб ВСУ считает, что в ближайшее время вероятны сильные ракетные атаки со стороны России

Новости мира

день назад

"Ядовитая ведьма!": в Британии от души пожелали главе Еврокомиссии фон дер Ляйен утопиться после ее слов о трибунале над РФ
Новости Казани
4 часа назад

Остались двое детей: мобилизованный из Татарстана Ринат Ахунзянов погиб на Украине в зоне СВО

Остались двое детей: мобилизованный из Татарстана Ринат Ахунзянов погиб на Украине в зоне СВО

Новости Казани

час назад

ГИБДД в Казани переходит на усиленный режим работы: на то имеются веские причины

Новости России

2 часа назад

"Ваш муж погиб, нам очень жаль": в России зафиксирована вспышка ложных сообщений о гибели мобилизованных в СВО

Новости мира

3 часа назад

Так вот что с Байденом не так: в Китае рассказали, какой дух вселился в американского президента и чем это чревато

Новости России

3 часа назад

"Гитлер такое пробовал, обломался": на Украине придумали, как покорить Крым и заставить его подчиняться Киеву
В Казани сотрудники МЧС защитили бабушку и внука от вороны, а ворону - от людей
Новости Казани
21 минуту назад

В Казани сотрудники МЧС защитили бабушку и внука от вороны, а ворону - от людей

Новости России

4 часа назад

Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают

Новости России

4 часа назад

Кем дальше воевать собираются? ВСУ лишись под Артемовском своих наиболее подготовленных подразделений

Новости России

6 часов назад

Героический мальчик Федя из Брянской области рассказал, как тракторист отказался подвезти детей, убегающих от вооруженных террористов
“Я что, псих?”: почему казанцы избегают психологов и что делать, чтобы решить свою проблему
Интересное
6 дней назад

“Я что, псих?”: почему казанцы избегают психологов и что делать, чтобы решить свою проблему