В Казани мужчина до смерти забил свою тещу

Жителя Казани заподозрили в убийстве 73-летней тещи, сообщает СКР по РТ.

Тело пожилой женщины нашли 13 мая в одном из домов на Привокзальной. на теле были следы жестоких побоев.

В расправе заподозрили 50-летнего зятя, от дачи показаний мужчина отказался.

Пока известно, что супруга оставила выпившего изрядно мужа с мамой, а сама пошла в гости. На фоне глубокой личной неприязни к теще мужчина до смерти забил маму супруги. Он позвонил жене и сказал, что убил тещу.

Мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

