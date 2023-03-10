В Казани мужчина ворвался в интим-магазин и начал угрожать продавцу, требуя закрыть "вертеп"

В Казани мужчина ворвался в магаин для взрослых и попытался угрожать продавцу, требуя закрыть "вертеп"

В интим-магазин на улице Беломорская в Казани зашел мужчина, который был недоволен, что в его доме открылся и работает секс-шоп, пишет "Татарстан-24". Он начал высказывать претензии консультанту, требуя как можно скорее закрыть магазин.

Возмущенный таким соседством мужчина кричал, расхаживал по помещению, громил дверь, сорвал колокольчик над входом и бросил его в девушку.

По информации из соцсетей, мужчина угрожал продавцу физической расправой и насилием.

Всю информацию передали правоохранительным органам.