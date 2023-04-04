В Казани мужчина получил тяжелые травмы при падении с горки в детском городке

В Казани 33-летний мужчина неудачно упал с горки в детском городке и получил тяжелые травмы головы.

Все случилось на улице Рауиса Гареева. После падения пострадавший остался без сознания лежать на площадке. Местные жители поначалу подумали, что лежит пьяный, а потому не спешили вызывать скорую. Потом все-таки вызвали полицию, чтобы стражи порядка забрали нарушителя спокойствия в детской зоне отдыха.

Полицейские поняли, что человек на площадке - не пьяный, а получивший травму. Позднее нашли и запись с камер видеонаблюдения, на которых заметно, как мужчина зачем-то сначала поднялся на горку, а потом начал спускаться вниз. Нога соскользнула и казанец упал вниз.

Мужчину госпитализировали со сложной височной травмой.

