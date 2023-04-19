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В Казани мужчина придумал и создал автомат по продаже горячих пельменей

В Казани мужчина создал автомат Pel-Meni по реализации горячих пельменей
В Казани мужчина придумал и создал автомат по продаже горячих пельменей

Фото: Реальное время

В Казани местный житель Семен Фролов создал автомат по продаже горячих пельменей. Отмечается, что его устройство способно разгревать готовое блюдо за 2 минуты. Одна порция горячих пельмешек из такого аппарата обойдется в 249 рублей, пишет "Реальное время".

Разработчик говорит, что проектирование Pel-Meni заняло у него 4 года. Еще около трех месяцев он подбирал нужную рецептуру.
Внутри автомата имеется морозильник, в котором хранятся пельмени. А также имеется блок разогрева. В морозильник помещают частично уже готовые пельмени с маслом и специями.

Он считает, что покупка такого аппарата Pel-Meni "отобьется" примерно за год.

Продавать свои аппараты он собирается по 699 тысяч рублей. Автоматы казанского "Кулибина" уже купили предприниматели Ижевска, Казани и Симферополя.

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