В Казани мужчина зарезал мать и отчима, празднуя свое освобождение из колонии

В Казани недавно вышедший из колонии 33-летний мужчина зарезал двух человек - мать и отчима, информирует РЕН ТВ.

Все случилось в доме на Нурихана Фаттаха во время празднования освобождения из мест не столь отдаленных. Убийство он совершил ровно через два дня после выхода на свободу.

Застолье шло своим чередом, но мужчина внезапно начал ссориться с матерью и отчимом. Сначала он изрезал отчима, а потом набросился на родительницу. Женщина от травм скончалась на месте, мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу. Нападавший задержан.