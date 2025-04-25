В Казани мужчина попал под поезд и выжил несмотря на травмы

В Казани сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции.

Происшествие случилось на станции Аметьево, в районе пикета № 3 участка Аметьево–Вахитово. По предварительным данным, мужчина нарушил правила нахождения на путях и попал под поезд. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно встать и уйти с места происшествия.

Информацию подтвердил старший помощник руководителя ЦМСУТ СК России Дмитрий Захаров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.