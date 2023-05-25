В Казани мужчина-пешеход погиб под колесами авто в сотне метров от собственного дома

В Казани мужчина погиб на дороге под колесами автомобиля в сотне метров от своего дома
Фото: Татарстан-24
В Казани на улице Залесной накануне вечером погиб 44-летний мужчина-пешеход. Очевидцы сообщили, что он выскочил из автобуса в неположенном месте на дорогу с интенсивным движением, не обращая внимания на поток авто.
19-летний водитель "Лады" слишком поздно заметил пешехода.
Как пишет "Татарстан-24", родные и друзья погибшего в недоумении - как он мог оказаться посреди оживленной дороги. Жил он всего в сотне метров от места гибели.