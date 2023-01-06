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В Казани мужчина избил девушку на улице: на помощь ей никто не пришел

В Казани мужчина избил девушку на улице: на помощь ей никто не пришел

Фото: социальные сети

В Казани неизвестный мужчина избил девушку, которая сидела на скамейке на улице Ломжинской. Момент экзекуции попал на камеру "умного домофона". Кадры опубликовали в Telegram-канале "Казань на максималках".

Инцидент произошел сегодня, 6 января, рано утром. Изначально трое мужчин стояли рядом, а один из них несколько раз ударял девушку. После этого он затащил плачущую героиню видео в подъезд без куртки.
Девушка плакала и постоянно требовала, чтобы ее убили.

В конце видео мужчина бросал подругу в снег и избивал ее.

"Почему же остальные "мужчины" не заступились за девушку, непонятно. После он ушел и сел в автомобиль", — заключил автор, предоставивший кадры и сообщивший о происшествии.

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