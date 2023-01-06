В Казани мужчина избил девушку на улице: на помощь ей никто не пришел

В Казани неизвестный мужчина избил девушку, которая сидела на скамейке на улице Ломжинской. Момент экзекуции попал на камеру "умного домофона". Кадры опубликовали в Telegram-канале "Казань на максималках".

Инцидент произошел сегодня, 6 января, рано утром. Изначально трое мужчин стояли рядом, а один из них несколько раз ударял девушку. После этого он затащил плачущую героиню видео в подъезд без куртки.

Девушка плакала и постоянно требовала, чтобы ее убили.

В конце видео мужчина бросал подругу в снег и избивал ее.