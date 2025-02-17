В казанских детских садах могут подняться цены на питание

В Казани планируют изменить нормы финансирования питания в детских садах. В настоящее время проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новым расчетам, затраты на питание для детей в общеразвивающих группах до трех лет увеличатся на сумму от 2,42 до 12,09 руб., а для воспитанников старше трех лет — от 3,05 до 15,05 руб.. Размер прибавки зависит от продолжительности пребывания ребенка в детском саду.

Для санаторных групп увеличение расходов составит от 12,55 до 15,69 руб. для малышей младше трех лет и от 16,74 до 20,67 руб. для тех, кто старше. Окончательная сумма также будет зависеть от режима работы учреждения.

Наибольшее повышение ожидается для питания детей с целиакией и фенилкетонурией — для них стоимость вырастет на 21,79 и 28,78 руб. соответственно.