В Казани может появиться новое здание суда
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В Казани планируют возвести новое здание для Кировского районного суда. Об этом сообщил начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов на итоговом совещании судей республики.
Он отметил, что вопрос уже обсуждался с главой судебного департамента Верховного суда России Владиславом Ивановым во время его визита в Татарстан. В настоящее время Кировский суд располагается в двухэтажном здании на улице Шоссейной, 3.
На встрече также затронули тему строительства второй очереди здания суда в Набережных Челнах. Однако сроки реализации обоих проектов пока не уточняются, пишет «БИЗНЕС Online».
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