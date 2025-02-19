В Казани может появиться новое здание суда

В Казани планируют возвести новое здание для Кировского районного суда. Об этом сообщил начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов на итоговом совещании судей республики.

Он отметил, что вопрос уже обсуждался с главой судебного департамента Верховного суда России Владиславом Ивановым во время его визита в Татарстан. В настоящее время Кировский суд располагается в двухэтажном здании на улице Шоссейной, 3.

На встрече также затронули тему строительства второй очереди здания суда в Набережных Челнах. Однако сроки реализации обоих проектов пока не уточняются, пишет «БИЗНЕС Online».