В Казани может появиться "белорусский аналог" торговой сети IKEA

В Казани может открыться "белорусский аналог" IKEA

На территории Казани могут открыть магазин Swed House, который называют "белорусским аналогом" IKEA. Об этом сообщает "PБК Татарстан" со ссылкой на руководителя Союза торговых центров России Булата Шакирова.

По словам Шакирова, организация уже заключила соглашение с магазином из Беларуси. По договору, открытые магазина может состояться в ближайшие годы, точная дата не указана.

В частности, в Москве уже в этом году запустят десять торговых точек площадью до 1 тыс. кв. м. Всего по России планируется открыть до 50 магазинов.