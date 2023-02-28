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В Казани может появиться "белорусский аналог" торговой сети IKEA

В Казани может открыться "белорусский аналог" IKEA
В Казани может появиться "белорусский аналог" торговой сети IKEA

Фото: ru24.net

На территории Казани могут открыть магазин Swed House, который называют "белорусским аналогом" IKEA. Об этом сообщает "PБК Татарстан" со ссылкой на руководителя Союза торговых центров России Булата Шакирова.

По словам Шакирова, организация уже заключила соглашение с магазином из Беларуси. По договору, открытые магазина может состояться в ближайшие годы, точная дата не указана.

В частности, в Москве уже в этом году запустят десять торговых точек площадью до 1 тыс. кв. м. Всего по России планируется открыть до 50 магазинов.

"Думаю, что мы говорим про 2023-2024 годы", — отметил Булат Шакиров.

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