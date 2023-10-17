В Казани мотоцикл налетел на бордюр - пострадала девушка

В Казани мотоцикл налетел на бордюр, в результате чего пострадала девушка- пассажир байка. Все случилось у остановки "Энергоуниверситет".

Байком управлял 20-летний парень. С бордюром мотоцикл встретился после того, как водитель авто при перестроении между рядами перекрыл дорогу мотоциклисту, не заметив его.

Байкеру осталось только "уходить" в сторону. Девушка-пассажирка упала, потеряла сознание, ее доставили в городскую больницу. Водитель байка не пострадал, сам мотоцикл восстановлению не подлежит.