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В Казани монтаж стелы "Казань - город трудовой доблести" подходит к финалу

В Казани почти закончен монтаж стелы "Казань - город трудовой доблести" у Северного вокзала
В Казани монтаж стелы "Казань - город трудовой доблести" подходит к финалу

Фото: мэрия Казани

В Казани к логическому финалу подходит монтаж стелы ""Казань - город трудовой доблести". Сама конструкция уже установлена у Северного вокзала столицы Татарстана, рабочик монтируют наиболее сложную часть - боковые пилоны, рассказали в мэрии Казани.

Отмечается, что на них будут потом размещены снимки военных лет, а сама надпись на стеле будет на русском и татарском языках.

Открытие стелы запланировано на 9 мая. Сейчас монтажные работы завершены ориентировочно на 80%. Высота конструкции - 26 метров. Внизу установят табличку с указом Путина о присвоении Казани почетного звания города трудовой доблести.

В ночное и вечернее время стела будет подсвечена в красных оттенках, издалека это будет выглядеть, как алое пламя.
Стоимость проекта - 130 миллионов рублей, пишет "БО".

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